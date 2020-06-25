Вологда, , 19:27 — REGNUM Губернатор Вологодской области проголосовал по поправкам к Конституции РФ. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, для голосования на участке рядом с местом работы Олег Кувшинников воспользовался услугой «Мобильный избиратель», доступной на сайте Госуслуг.

«Меры социальной поддержки, которые прописаны в новой редакции Конституции, будут распространяться на миллионы граждан нашей страны, вне зависимости от ситуации с бюджетом или политического курса. Это важнейшая норма, которая будет закреплена законодательно. Речь идет о ежегодной индексации пенсий для пенсионеров и ветеранов, защите интересов детей, поддержке человека труда, — подчеркнул Олег Кувшинников. — Я сам начинал работать вальцовщиком на металлургическом предприятии и знаю, насколько сложна и ответственна работа простого человека, который трудится на комбинате, в сельском хозяйстве или лесопромышленном комплексе. Сегодня «люди труда» это — и учителя, врачи, инженеры, пожарные, программисты. Список можно продолжать бесконечно. Очень важно, чтобы их труд был достойно оценен, и человек труда пользовался уважением в обществе. Именно поэтому, в том числе, сегодня я проголосовал за поправки в Конституцию. Считаю, что они изменят нашу страну, укрепив ее статус, государственность и социальную направленность».

Всего на территории региона для голосования по поправкам к Конституции РФ сформировано 975 участковых избирательных комиссий. Голосование продолжится по 1 июля включительно.