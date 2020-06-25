Салехард, , 19:20 — REGNUM На Ямале 25 июня на избирательных участках наблюдались очереди. Об этом сообщил председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт, подводя итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию России.

Как сообщает пресс-служба ямальского избиркома, Андрей Гиберт выразил огромную благодарность наблюдателям, чьё присутствие на избирательных участках — это «залог безопасности и соблюдения законности».

Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин отметил, что нареканий от наблюдателей по организации процесса голосования на участках не поступало.

«Наши наблюдатели работают не только в помещениях для голосования, но и на участках, вынесенных на улицу. Кроме того, были уже выезды наблюдателей на дом вместе с участковыми комиссиями. Мы периодически получаем информацию из каждого муниципалитета и на данный момент фиксируем полное соблюдение законности», — заявил Дмитрий Заякин.

С учётом досрочного голосования, участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли 37 тысяч ямальцев. Общее число избирателей ЯНАО — 360,8 тысяч человек.