Салехард, 25 июня 2020, 19:20 — REGNUM На Ямале 25 июня на избирательных участках наблюдались очереди. Об этом сообщил председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт, подводя итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию России.
Как сообщает пресс-служба ямальского избиркома, Андрей Гиберт выразил огромную благодарность наблюдателям, чьё присутствие на избирательных участках — это «залог безопасности и соблюдения законности».
Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин отметил, что нареканий от наблюдателей по организации процесса голосования на участках не поступало.
С учётом досрочного голосования, участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли 37 тысяч ямальцев. Общее число избирателей ЯНАО — 360,8 тысяч человек.