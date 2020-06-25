Киев, , 19:17 — REGNUM В партии «Слуга народа» не планируют отзывать представителя этой политической силы, народного депутата Галину Третьякову с поста главы комитета Рады по вопросам социальной политики после её высказываний о «детях низкого качества».

Об этом заявила 25 июня заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире украинского телевидения.

Кравчук отметила, что такого развития событий точно хотели бы оппоненты «Слуги народа».

«Вот так избавиться от профессионального председателя комитета. Однако мы все-таки считаем, что она занимает свое место, и уже провела очень много правильных и своевременных законопроектов», — отметила она.

Соратница Зеленского заявила, что ряд опубликованных заявлений Третьяковой были «некорректны», однако в ее оправдание указывает, что скандальное выступление не было «ни политическим заявлением, ни эфиром», а закрытой лекцией для студентов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Третьякова, анализируя социальную ситуацию на Украине, заявила, что некоторые необеспеченные семьи могут рожатьдетей исключительно для того, чтобы получить материальную помощь. Соответственно, в таких семьях могут рождаться дети «очень низкого качества». Депутат считает, что государство должно помогать в первую очередь «защитникам и кормильцам», также она привела в пример политику Сингапура 1970−1980 гг, когда власти страны поощряли стерилизацию «малообразованных» женщин.