Бишкек, , 19:05 — REGNUM Власти России благодарят президента Сооронбая Жээнбекова и правительственную делегацию Киргизии за то, что они отказались от участия в параде Победы, чтобы не подвергать других гостей мероприятия риску заражения коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

«Мы весьма признательны за такое решение», — подчеркнул он.

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Глава пресс-службы напомнил, что у двух членов киргизской делегации сразу по прибытии в российскую столицу выявили заражение коронавирусной инфекцией.

«К сожалению, во время обычного, рутинного тестирования было выявлено несколько инфицированных в делегации, и, собственно, президентом Киргизии было принято решение не принимать участие в параде, с тем, чтобы не подвергать опасности здоровье ветеранов, которые присутствовали на параде, а также других глав государств», — констатировал Песков.

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