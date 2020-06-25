Гавана, , 19:04 — REGNUM Постоянный представитель Кубы при отделении ООН в Женеве Педро Луис Педросо дал письменное интервью китайскому агентству Синьхуа. В нем он охарактеризовал давление США и Запада на Китай по вопросу о ситуации в Синьцзяне достижением ими своих скрытых политических целей, сообщает агентство 25 июня.

По мнению кубинского дипломата, тема защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР используется Западом для политизации и вопроса и злоупотребления правозащитной тематикой. Он отметил, что в прошлом 2019 году лично побывал в Синьцзяне и убедился в огромных достижениях в развитии региона в составе КНР.

Подчеркнув, что Куба дорожит братской дружбой с Китаем и готова продолжать как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество, он отметил недопустимость двойных стандартов, давно ставших повседневной практикой внешней политики Вашингтона.