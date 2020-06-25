Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — Сергея Хрущева — стало огнестрельное ранение в голову. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил руководитель пресс-службы департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэнделкен.

Он подчеркнул, что департамент здравоохранения не комментирует мотив произошедшего, однако точно установлено, что Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения головы.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что сын Хрущева скончался в возрасте 84 лет.

Известно, что Сергей Хрущев родился в 1935 году. В 1959 году Сергей Хрущев сопровождал своего отца Никиту Хрущева в поездке по США. Сергею Хрущеву в 1961 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Также он был лауреатом Ленинской премии.

В США Хрущев переехал в 1991 году. Там он читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (США, штат Род-Айленд). Вскоре он получил американское гражданство. В США Сергей Хрущев оставался до самой смерти.