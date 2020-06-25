Вена, , 18:57 — REGNUM Проведение американцами тестовых ядерных испытаний станет нарушением моратория на испытательные взрывы ядерного оружия, сообщили 25 июня в пресс-службе постпредства Ирана при международных организациях в Вене.

Глава ведомства Казем Гариб-Абади, комментируя сообщение о том, что в Штатах обсуждаются в высших кругах гипотетические тестовые ядерные взрывы, заявил, что такие идеи, если они будут воплощены, станут ударом по глобальному ядерному разоружению.

Напомним, информация об обсуждении рядом американских чиновников идеи протестировать ядерное оружие прошла в последних числах минувшей весны в The Washington Post.

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