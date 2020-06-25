Тамбов, 25 июня 2020, 18:54 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 25 июня, принял участие в голосовании по поводу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Свой выбор он сделал на одном из участков своего родного города Мичуринска.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Tambov.gov.ru

Голосование по вопросу одобрения изменений в основной документ страны стартовало во всех регионах России. В Тамбовской области на одном из избирательных участков свой выбор сделал глава региона Александр Никитин.

«Проголосовать считаю своим гражданским долгом. Хочется, чтобы Тамбовская область, как и вся наша страна, успешно развивалась. А в основе всех поправок как раз заложены гарантии социально-экономического развития страны и наши традиционные ценности. Приглашаю всех тамбовчан проголосовать, не быть равнодушными, не оставаться в стороне», — сказал губернатор.

Голосование проходит с соблюдением всех мер санитарной безопасности: на участках организовано измерение температуры, в помещениях для голосования есть маски, перчатки, антисептики, все поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующим средством, между людьми соблюдается безопасная дистанция.

Вместе с голосованием по поправкам к Конституции РФ Александр Никитин принял участие в социологическом опросе по выдвижению городов Тамбовщины на соискание почетного звания «Город трудовой доблести». Оно будет проходить в регионе до 1 июля в городах, которые претендуют на это звание: в Тамбове, Мичуринске, Моршанске и Котовске.