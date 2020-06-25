Тамбов, , 18:54 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 25 июня, принял участие в голосовании по поводу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Свой выбор он сделал на одном из участков своего родного города Мичуринска.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

Голосование по вопросу одобрения изменений в основной документ страны стартовало во всех регионах России. В Тамбовской области на одном из избирательных участков свой выбор сделал глава региона Александр Никитин.

«Проголосовать считаю своим гражданским долгом. Хочется, чтобы Тамбовская область, как и вся наша страна, успешно развивалась. А в основе всех поправок как раз заложены гарантии социально-экономического развития страны и наши традиционные ценности. Приглашаю всех тамбовчан проголосовать, не быть равнодушными, не оставаться в стороне», — сказал губернатор.

Голосование проходит с соблюдением всех мер санитарной безопасности: на участках организовано измерение температуры, в помещениях для голосования есть маски, перчатки, антисептики, все поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующим средством, между людьми соблюдается безопасная дистанция.

Вместе с голосованием по поправкам к Конституции РФ Александр Никитин принял участие в социологическом опросе по выдвижению городов Тамбовщины на соискание почетного звания «Город трудовой доблести». Оно будет проходить в регионе до 1 июля в городах, которые претендуют на это звание: в Тамбове, Мичуринске, Моршанске и Котовске.