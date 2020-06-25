Москва, , 18:49 — REGNUM Голосование по поправкам в Конституцию стало хорошим поводом для внедрения электронной формы голосования в крупном масштабе, несмотря на все сопутствующие проблемы, связанные с нею. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назаседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.Нужно провести процесс, нужно сделать это. Да, будут трудности, но это голосование — это и есть то самое тестирование. Никакое техническое тестирование не повторит настоящее голосование. Всегда когда пойдёт реальный процесс, начнут вылезать уши», — заявил Журавлев.

По его словам, электронное голосование позволит привлечь множество людей к голосованию впервые, в первую очередь молодёжи — и дело здесь не в том, что это повысит явку в пользу или против чего-либо, а в том, что это формат голосования будущего, который можно внедрять только так — через массовые мероприятия.«Потому, на мой взгляд, в Москве оно и возможно, и необходимо. И это признак, особенность Москвы как некого сверх-города в России. И, кстати, власти в Москве способны этими возможностями воспользоваться», — подчеркнул он.