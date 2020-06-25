Киев, , 18:45 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины применил к бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну (занимал свой пост при президенте Порошенко в правительстве Гройсмана) меру пресечения в виде личного обязательства.

Соответствующее решение принято сегодня, 25 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению суда, данная мера пресечения действует до 19 августа.

Соответственно, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности, не отлучаться из г. Киева без разрешения следователя, прокурора, суда; сдать паспорт для выезда за границу и др. ограничения.

ИА REGNUM напоминает, что Омеляна подозревают в совершении незаконных действий, в частности, подписании приказа об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%, из-за чего государственный бюджет Украины якобы недополучил 30,5 млн грн. Действия бывшего министра квалифицируются по ч. 2 статьи 211 УК Украины — выдача служебным лицом нормативно-правовых актов, которые уменьшают поступления бюджета вопреки закону. Следователи считают, что менять размер портовых сборов могла только Верховная рада, а не министр.