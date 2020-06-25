Минск, , 18:37 — REGNUM «Белорусская железная дорога 11 и 12 июля назначила дополнительные поезда для доставки гостей и участников республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)», — сказано в опубликованном сегодня, 25 июня сообщении БЖД.

Согласно сообщению госмонополиста, приехать на массовое мероприятие в агрогородок Александрия (малую родину Александра Лукашенко) можно по железной дороге как регулярными поездами региональных и межрегиональных линий, которые делают остановку на станции Копысь, так и дополнительными рейсами.

«График движения дополнительных поездов составлен с учетом времени начала и окончания концертной программы», — уточнили в БЖД.

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Напомним, Александр Лукашенко регулярно проводит увеселительные мероприятия на своей малой родине за счёт налогоплательщиков. В начале нынешнего года он отказался вводить карантинные меры в ситуации пандемии, которую он называет «коронапсихозом».