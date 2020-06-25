Москва, , 18:29 — REGNUM В Москве ещё несколько лет следовало тестировать электронную форму голосования, не говоря уже о России в целом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной назаседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.

«Нужно отложить в Москве на 3−4 года, а лучше на пятилеточку какие-то эксперименты на самих голосованиях, выборах. Можно было референдумы проводить, ту же реновацию обсуждать электронным голосованием и так далее. Но когда в прошлом году был сбой в рамках работы на трёх участках — а сбой был — зачем вот сейчас на Конституции нужно было подтаскивать на эту систему больше 1 млн москвичей, играя в такую рулетку — мне, честно говоря, непонятно. Я впервые за восемь лет отказался входить в этот штаб по контролю, потому что, на мой взгляд, это авантюра», — заявил Загребной.

Серьёзное беспокойство вызывает и информация о проблемах регистрации в Нижегородской области, отметил он.

«Электронную систему можно будет сделать, наладить. А доверие налаживается очень тяжело, особенно когда мы имеет ситуацию с Конституцией», — указал политолог.

«Фактически идёт голосование о доверии и недоверии президенту по возможному следующему сроку. Нужно было в этой ситуации играть в электронную рулетку? На мой взгляд, нет», — добавил он.