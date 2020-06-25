Оренбург, , 18:29 — REGNUM Глава Оренбуржья Денис Паслер отдал свой голос на голосовании по изменению Конституции России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор проголосовал в лицее №5 Оренбурга. Именно там расположен избирательный участок № 987.

Паслер отметил, что проголосовал в первый день голосования для того, чтобы, среди прочего, убедиться в том, что процесс организован безопасно для избирателей. Также он призвал жителей региона принять участие в голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование началось в России 25 июня и продлится до 1 июля. В Оренбуржье будет открыто 1724 участка.