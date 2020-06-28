Киев, , 11:51 — REGNUM Паводки, как традиционная беда Западной Украины, в последние годы стали особенно разрушительными. Почему Карпатские горы становятся все опаснее, а оползни, паводки и затопления все агрессивнее, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Одна из карпатских гор на Буковине, снятая с одного места в 2013, 2014 и 2020 годах: © Фейсбук-страница: Юрій Керецман

Когда украинский премьер-министр Денис Шмыгаль начинает рассуждения о том, что разрушительные паводки на Западной Украине никак не зависят от хозяйственной деятельности человека, он то ли не владеет информацией, то ли откровенно врет. Конечно, официальная вырубка лесов в Карпатах в последние годы даже сократилась на 20%, поэтому Шмыгаль и оперирует такими данными.

Не учитывает украинский премьер «маленького пустячка», что нелегальная вырубка выросла на все 700% и деревообрабатывающая промышленность соседней Румынии, например, работает на украинском сырье. А нерегулируемые рубки могут оставить на месте леса такое запустение, которое совершенно неспособно удержать воду. Вот и «возвращает» природа за то, что изгажено человеком, паводки, наводнения и размывы. Так что прибыль немногих оборачивается гигантским ущербом.

Читайте статью Андрея Ганжи «Потоп. Былое, паводки и вопросы к украинскому премьеру».