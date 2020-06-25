Москва, , 18:25 — REGNUM США не способны навести порядок у себя дома, но при этом вмешиваются в дела России. Об этом 25 июня заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«В пору вводить лозунг: кто не скачет, тот расист», — сыронизировал Журавлёв.

Депутат отметил, что сейчас лица, называющие себя протестующими, сносят памятники и грабят других людей.

«На это невозможно смотреть, но при всем при этом они говорят: это и есть демократия, это должно быть у вас. На это выделяются финансы, ресурсы», — сказал Журавлёв.

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