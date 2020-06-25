Москва, , 18:18 — REGNUM Ряд регионов могут продемонстрировать большую долю проголосовавших против поправок в Конституцию, чем ожидалось до недавних пор. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова Григорий Казанков назаседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.

«Видимо никто, когда планировал это голосование, не ожидал пандемию. Мне кажется, что спланировано было всё, несмотря на сжатые сроки, вполне хорошо и должно было закончиться блестящей победой и выполнением всех внутренне поставленных (показателей). Но из-за пандемии ситуация изменилась и всё будет не так просто. По тем данным, которые есть сейчас, по Дальнему Востоку достаточно большой интерес, довольно высокая явка — по всем регионам от 6% до 11%, на Чукотке почти 18%», — заявил Казанков.

«Естественно, никто не знает что там внутри, что там в ящиках. Но мы понимаем, по ощущениям там некоторые сюрпризы ждут с точки зрения результатов — в первую очередь по дальневосточным регионам, не по всем, но отчасти по дальневосточным регионам. Довольно большое количество людей проголосуют против», — продолжил он.

Ранее ВЦИОМ прогнозировал 67−71% «за» и 28−32% «против»."На Дальнем Востоке будет более негативный результат, но это специфика Дальнего Востока — он никак не репрезентирует страну», — отметил политолог.

По его мнению, в ряде регионов число противников изменения Конституции может даже превысить сторонников, хотя и таких регионов будет немного.