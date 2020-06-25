Екатеринбург, , 18:21 — REGNUM В Екатеринбурге примут участие в голосовании по поправкам к Конституции более 400 тысяч избирателей, заявил глава города Александр Высокинский.

Как пишет ЕАН, мэр сначала сказал, что в Екатеринбурге были примеры явки в 30% и 60% на выборах властей разных уровней. В данном случае можно ожидать «больше 400 тысяч избирателей», считает Высокинский.

«Мы рассчитываем на активность наших горожан», — добавил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по Конституции началось 25 июня 2020 года и продлится по 1 июля.

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