Москва, , 18:16 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перенести дату проведения парада Победы и закрепить 24 июня, а 9 мая проводить «Бессмертный полк», передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«Дата 24 июня должна пополнить список дней воинской славы России. Проводить военные парады в честь Победы в Великой Отечественной войне нужно также 24 июня, а 9 мая отдать улицы российских городов «Бессмертному полку», — заявил Миронов.

Парламентарий считает, что дата 24 июня должна пополнить список дней воинской славы России.

«В нем уже есть 7 ноября — День парада 1941 года, когда в самых трагических обстоятельствах всему миру была продемонстрирована вера нашего народа в Победу. Будет справедливо, если таким же официальным памятным днем станет и 24 июня — день триумфа народа-победителя», — сказал он.