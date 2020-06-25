Москва, , 18:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что обязательно посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре 2020 года если ему позволит рабочий график. Об этом Владимир Путин заявил сегодня, 25 июня, на встрече с членами Общественной палаты России.

Напомним, что Музей Карельского фронта создается по решению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образованияРеспублики Карелия. Столетие Карелии отмечалось 8 июня этого года.

Путин отметил, что создание Музея Карельского фронта — это безусловно чрезвычайно важная работа, и не только в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Это очень важно. Спасибо вам большое за приглашение, если сложится у меня график соответствующим образом, с удовольствием к вам приеду и посмотрю», — сказал Путин.