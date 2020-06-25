Подгорица, , 18:08 — REGNUM Черногорский парламент принял 25 июня закон об амнистии, который сокращает сроки тюремного заключения на 15, 10 или пять процентов для лиц, осужденных за определенные преступления.

За принятие закона проголосовал 41 депутат. Оппозиция не присутствовала на голосовании.

Закон об амнистии был предложен депутатами правящей коалиции Милошом Николичем, Андрией Поповичем, Генчи Ниманбегу, Эрвином Ибрагимовичем, Адрианом Вуксановичем, Даниелом Живковичем и Йованкой Лаличич.

Они объяснили амнистию как необходимую меру в нынешней ситуации с эпидемией коронавируса, чтобы уменьшить нагрузку на тюрьмы и сократить количество работников.

В Черногории в учреждениях управления по исполнению уголовных санкций находятся 1084 заключенных и задержанных.

Закон предусматривает 15-процентное сокращение тюремного срока за определенные уголовные преступления против лиц, которые были осуждены по окончательному приговору и отбывают наказание.

Для лиц, которые были осуждены за уголовные преступления, но не начали отбывать тюремный срок, его снижение составляет 10 процентов.

Пятипроцентное сокращение срока наказания предусмотрено для тех, кто был осужден два или более раз за определенные преступления.

Амнистия не распространяется на самые тяжкие преступления — военные преступления против гражданских лиц, терроризм и торговлю людьми, изнасилование, отмывание денег, создание ОПГ, насилие над несовершеннолетним, насилие в семье, убийство.

Лица, приговоренные к 40 годам лишения свободы, не попадают под амнистию.