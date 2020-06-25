Москва, , 18:14 — REGNUM В России следует сформировать список лиц, которые за деньги иностранных государств ведут подрывную антироссийскую деятельность. О необходимости таких мер 25 июня заявил первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению общественника, список данных лиц следует опубликовать в интернете, чтобы граждане могли знать, что представляют из себя данные люди и соответствующим образом оценивать все их высказывания.

«То, что у нас есть «пятая колонна» — это очевидно. И хотелось бы, чтобы списки ее публиковались на каком-то ресурсе. Такого еще нет, но мы найдем возможность», — заявил Малькевич.

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