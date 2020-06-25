Москва, , 17:57 — REGNUM В вопросе о продаже оружия Ирану американцы пытаются действовать по принципу войск ПВО — «сами не летим и другим не дадим!», считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя желание США продлить оружейное эмбарго против Ирана.

«Оружейное эмбарго было наложено на время до вступления в действие Совместного всеобъемлющего плана действий, который как раз и предписывает, что именно должен сделать Иран, чтобы его перестали считать нарушителем международных соглашений о нераспространении ядерного оружия. Иран выполнил свою часть соглашения, что признало и МАГАТЭ, — сказал Вассерман. — Теперь остальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий должны исполнить свои обязательства. А одно из этих обязательств — это снятие эмбарго на поставки Ирану вооружений. Понятно, что дело тут не только в чисто политической стороне. Понятно, что и РФ, и Китай надеются поставить какое-то количество своего оружия. Не секрет, что на мировом оружейном рынке российское оружие пользуется репутацией самого надёжного и эффективного, а китайское — самое дешёвое при более-менее приемлемой эффективности. И соответственно и мы, и китайцы надеемся что-то заработать на отмене этого эмбарго».

Но как подчеркнул Вассерман, дело не только в заработке, но и в принципе — раз Иран выполняет свои обязательства, то значит, и другие участники соглашения должны выполнить свои.

«Ну и кроме того, по многим причинам сейчас у США очень мало шансов продать Ирану что-то из своей оружейной продукции. И естественно, они пытаются действовать согласно девизу войска ПВО — «сами не летим и другим не дадим!», — подытожил Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук и американский постоянный представитель при ООН Келли Крафт призвали членов Совета Безопасности организации продлить оружейное эмбарго против Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: Вассерман рассказал, могут ли РФ и КНР быть изолированы в Совбезе ООН