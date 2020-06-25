Москва, , 18:01 — REGNUM На подрывную деятельность против России тратятся десятки миллиардов долларов. Об этом 25 июня заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, люди, критикующие проведение парада Победы, зачастую делают это за деньги. И это является одним из проявлений антироссийской деятельности иностранных спецслужб.

«Это не атаки против военного парада, который прошел 24 июня. Это атаки против нашей Победы. Они атакуют самый главный праздник в нашей истории, который связывает людей разных политических взглядов», — сказал Коротченко.

По его словам, без памяти о Победе в Великой Отечественной войне, без проведения парадов, Россия не сможет существовать. При этом люди, оскорбляющие память, об этом либо делают это за деньги, либо в силу своей ограниченности, считает военный эксперт.

«Это наше национальное достояние, наша душа. Чем занимаются эти люди? Часть из них однозначно проплаченная, часть — просто моральные уроды, которые готовы бесплатно кусать в силу внутренней озлобленности», — сказал Коротченко.

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