Варшава, , 22:40 — REGNUM Практика работы программ малого приграничного перемещения (МПП) между Россией и Польшей показала, что никакого «природного отторжения» между русскими и поляками не существует. Откуда же взялся сам этот миф и почему отношения между Москвой и Варшавой в столь плачевном состоянии, разбирался редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Упрошенные перемещения жителей российской Калининградской области и граничащих с ней воеводств Польши убедительно показало скорее наличие симпатии между народами двух стран и дело вовсе не исчерпывается только торговой выгодой. Проблема коренится в плохих отношениях на высоких дипломатических уровнях и заключается в том, что по обе стороны границы есть люди, падкие на доводы официальной пропаганды. А пропаганде, защищающей выбор политической стратегии элитой, ничего не остается, как лепить их соседнего народа образ исторического врага.

Впрочем, это в большей степени относится к стратегии Польши, которая основана на нагнетании своей роли как форпоста в борьбе с «российской агрессией». Тем не менее, практика тех же МПП показывает, что даже в борьбе за голоса избирателей, польским политикам не худо бы присмотреться к возможностям, которые даст им «разморозка» отношений с Москвой.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Как Польше поднять отношения с Россией с низшего уровня».