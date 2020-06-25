Москва, , 17:47 — REGNUM Электронное голосование станет характерным форматом для всех будущих голосований и граждане проявляют к нему большой интерес уже сейчас. Поэтому на голосовании по поправкам в Конституцию так важно безукоризненно провести процедуру. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назаседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.

«Конечно, это формат будущего, безусловно. Через 15−20 лет ситуация изменится, изменится качественно. Я думаю, что оно будет преобладать, если вообще не окажется единственным. Но сегодня граждан нужно убедить в том, что процедура легальна и легитимна, что тайна голосования будет соблюдена», — заявил Орлов.

«Я думаю, что те цифры, которые мы наблюдаем — более 1 млн 50 тыс. в Москве, почти 150 тыс. в Нижнем Новгороде зарегистрировавшихся и голосующих — 20%, если верить источникам СМИ уже проголосовало к середине дня — серьёзная достаточно динамика», — подчеркнул он.