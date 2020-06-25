Пермь, , 17:43 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отдал свой голос в ходе голосования по поправкам к Конституции. Сделал он это на участке в школе №7, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Он отметил, что из нескольких вариантов проголосовать выбрал очное посещение участкового избиркома. И голос отдал, и посетил одно из лучших, по его словам, учебных учреждений Перми.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по Конституции стартовало 25 июня. Отдать голоса можно будет до 1 июля.