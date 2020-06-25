Москва, 25 июня 2020, 17:42 — REGNUM В Совбезе ООН и Великобритания, и Франция могут проголосовать так, как им прикажут США, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, который сказал, что Россия и Китай могут оказаться в изоляции в Совбезе ООН, если выступят против продления оружейного эмбарго против Ирана.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 июня представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал «полным провалом» политику максимального давления США.
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