Москва, , 17:42 — REGNUM В Совбезе ООН и Великобритания, и Франция могут проголосовать так, как им прикажут США, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, который сказал, что Россия и Китай могут оказаться в изоляции в Совбезе ООН, если выступят против продления оружейного эмбарго против Ирана.

«В Совбезе ООН и Англия, и Франция могут проголосовать так, как им прикажут американцы, — сказал Вассерман. — Я не исключаю, что многие непостоянные члены Совета Безопасности тоже проголосуют за американское предложение, если американцы что-нибудь им пообещают. Формально может казаться, что изолированы Россия и Китай, но даже те, кто очень сильно зависит от американских бумажных игр, от китайского производства, от российских гарантий безопасности зависят куда сильнее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 июня представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал «полным провалом» политику максимального давления США.

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