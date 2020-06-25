Москва, , 17:27 — REGNUM Москва и остальная Россия до самого недавнего момента демонстрировали разнонаправленные тенденции в эпидемиологической обстановке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назаседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.

«Дифференциация выхода очень различна. Если в Москве мы наблюдаем снижение в несколько раз — было около 5 тыс. в день выявлений заболеваний, сейчас менее тысячи. Выстояла система здравоохранения, очевидно совершенно. Достаточно спокойная ситуация в городе. Были претензии достаточно жёсткие, но тем не менее у всех есть глаза, и мы ситуацию наблюдаем. Она выглядит вполне позитивной. Хотя, конечно, всегда есть вопросы и проблемы», — заявил Орлов.

На другом полюсе находится, например, Дагестан, где понадобилось фактически внешнее управление для решения проблемы

«Москва и остальная Россия — два полюса. Тренды до последнего времени были разнонаправленные. В Москве количество заболевавших снижалось, во многих регионах тенденция переломилась лишь в последние дни», — отметил политолог.