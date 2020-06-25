Москва, , 17:26 — REGNUM Отечественная контрпропаганда нередко не в состоянии ответить на распространение фейков из-за рубежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

«К сожалению, мы не в состоянии управлять СМИ, тем более в интернете. Поэтому эта проблема одинакова и для Александра Лукашенко, и для нас: слишком много фейков распространяется в отношении лидеров наших государств, и очень часто наша контрпропаганда не в состоянии «переварить» и выработать точное и правильное «противоядие». Думаю, что разговор на этот счёт будет достаточно важный и будет иметь под собой определенную основу, поскольку нас это тоже волнует», — сказал Михайлов.

По его словам, как в России, так и в Белоруссии распространители фейков «в известной степени имеют внешние связи и действуют очень согласовано и под диктовку западных стран».

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным якобы «вмешательство» России в белорусские выборы.