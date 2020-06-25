Москва, , 17:21 — REGNUM Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назаседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.

«Уровень тревожности, который, как многие ожидали, к концу самоизоляции вырастет… он не вырос, он стал меньше, во всяком случае по данным ВЦИОМ. Конечно, это влияет и на проведение различных акций, значимых для федеральной повестки, того же парада, и даже на атмосферу, которая сложилась в последние дни… и, собственно, на начало процедуры голосования по поправкам в Конституцию», — заявил Орлов.