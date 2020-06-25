Москва, 25 июня 2020, 17:19 — REGNUM Без китайского производства все ценные бумаги США имеют нулевую ценность, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание специального представителя США по Ирану Брайана Хука изолировать РФ и Китай, если Москва и Пекин откажутся поддержать оружейное эмбарго против Ирана.
Кроме того, как подчеркнул Вассерман, главные международные экономические группы, в которые входят и Китай, и Российская Федерация — ШОС и группа БРИКС, включают в себя почти половину населения Земли и значительно больше половины материального производства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее США призвали продлить оружейное эмбарго против Ирана.
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