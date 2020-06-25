Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Бывший замглавы комитета по строительству Петербурга Виталий Жданов приговорен к 7 годам 7 месяцам лишения свободы условно за взятку. Об этом 25 июня сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Жданова признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Его задержали в мае 2018 года. Суд установил, что, будучи зампредседателя комитета по строительству Петербурга, в ноябре-декабре 2012 года Жданов получил взятку в 2 млн рублей от предпринимателя за «общее покровительство», в частности за помощь в победе определенным компаниям на конкурсах на госконтракты по строительству и реконструкции социально значимых для Петербурга объектов.

Кроме того, установлено, что в январе 2013 года Жданов получил взятку в 1 млн 250 тыс. рублей от другого бизнесмена — подрядчика по четырем госконтрактам — за выплату авансов по трем контрактам без банковских гарантий.

Заметим, после работы в Смольном Жданов получил должность главы комитета по строительству Ленобласти.

Теперь бывшего чиновника приговорили к условному сроку с испытательным сроком в 5 лет, а также штрафу в размере 12 млн рублей.

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