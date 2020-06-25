Вашингтон, , 17:05 — REGNUM Российские противолодочные самолёты Ил-38 были «перехвачены» в районе Аляски американскими ВВС, сообщает 25 июня Североамериканское командование аэрокосмической обороны (North American Aerospace Defense Command) в Twitter.

«Перехвачены» были, как отмечает NORAD, два российских самолёта. В «перехвате» Ил-38 участвовали истребители F-22 ВВС США и самолёты-заправщики KC-135 Stratotankers.

«NORAD F-22 при поддержке KC-135 Stratotankers перехватили два российских морских патрульных самолёта Ил-38, заходивших в зону идентификации ПВО Аляски прошлой ночью», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, NORAD 18 июня распространило информацию о «перехвате» над Аляской турбовинтового стратегического бомбардировщика-ракетоносца ВКС РФ Ту-95.

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