Иваново, , 16:55 — REGNUM 759 участков для голосования по поправкам к Конституции открылись в Ивановской области 25 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона. Сегодня же участие в голосовании принял губернатор Станислав Воскресенский с супругой — они проголосовали на участке №103 в средней школе №14 в микрорайоне Авдотьино.

«Я решил проголосовать сегодня, с утра, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. Всё организовано очень безопасно, выдаются маски и перчатки. Кроме того, всем избирателям, пришедшим на участки на придомовых территориях — это наша отдельная инициатива — будет выдан антисептик с собой. Этим индивидуальным антисептиком можно будет пользоваться впоследствии», — сказал Станислав Воскресенский.

Голосование проходит с 25 июня по 1 июля, не только на стационарных участках, но и на придомовой территории. Наряду с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ жители Ивановской области могут высказать мнение относительно того, на какие сферы следует направить дополнительные средства, поступившие в бюджет Ивановской области, в рамках проекта «Решаем вместе».