Москва, 25 июня 2020, 16:54 — REGNUM Вывод американского контингента из ФРГ можно расценивать как попытку нарастить военное присутствие НАТО в Польше, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова члена Совфеда РФ Константина Косачёва, который предупредил об ответных действиях России в случае наращивания военного присутствия НАТО у её границ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в России внимательно следят за анонсами властей Соединённых Штатов о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу.
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