Москва, , 16:54 — REGNUM Вывод американского контингента из ФРГ можно расценивать как попытку нарастить военное присутствие НАТО в Польше, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова члена Совфеда РФ Константина Косачёва, который предупредил об ответных действиях России в случае наращивания военного присутствия НАТО у её границ.

«Я смотрю на эту ситуацию с так называемым сокращением американского военного контингента в Германии как на попытку увеличения войск НАТО вблизи границ Российской Федерации, — сказал Косачев. — А именно в Польше. Эта ситуация мне напоминает 1941 год. Американцы затеяли опасную игру. Её результатом, безусловно, будет новый виток развития военной инфраструктуры на территории России и перенастройка целей российского стратегического вооружения. Что, безусловно, является крайне неприятной, но ожидаемой мерой России для Польши».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в России внимательно следят за анонсами властей Соединённых Штатов о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу.

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