Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:49 — REGNUM В Ярославской области 25 июня 2020 года на заседании Переславской городской думы депутаты оценили как удовлетворительную деятельность главы Валерия Астраханцева и администрации городского округа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Астраханцев Yarregion.ru

За удовлетворительную оценку проголосовали 13 из 18 присутствовавших на заседании депутатов. Депутаты от партии «Справедливая Россия» отказались принимать участие в голосовании. Глава фракции Сергей Шеманаев заявил от имени всех справедливороссов, что во избежание возможных спекуляций депутаты от «Справедливой России» голосовать не будут, но оценивают работу администрации и Валерия Астраханцева как неудовлетворительную.

Таким образом, в голосовании участвовали 13 депутатов от партии «Единая Россия», КПРФ и независимый депутат Михаил Муленков. Все они поставили главе и администрации оценку «удовлетворительно».

Валерий Астраханцев поблагодарил депутатов за удовлетворительную оценку его работы и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2018 год деятельность главы Переславля сначала была оценена неудовлетворительно после долгих дискуссий. Затем эту оценку отменил суд, после чего депутаты поменяли свое решение.

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