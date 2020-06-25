Екатеринбург, , 16:49 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проголосовал по поправкам к Конституции РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

«Сегодня я проголосовал «за» и считаю это своим долгом», — сказал мэр.

Чиновник обратил внимание, что поправки связаны с защитой русского языка, ценностями семьи, целостностью государства, работой местного самоуправления, а также экологией.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня 2020 года в Свердловской области стартовал основной период голосования по поправкам к Конституции.

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