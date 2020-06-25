Рига, , 16:47 — REGNUM Сегодня, 25 июня, Конституционный суд Латвии вынесет решение о соответствии минимального уровня дохода Конституции страны. Истцом по этому делу выступил омбудсмен Юрис Янсонс. Об этом пишет портал Lsm.lv.

Суть иска государственного правозащитника в том, что установленный правительством Латвии уровень минимального дохода в 64 евро, не обеспечивает потребности человека на питание, проживание и другие жизненно необходимые нужды.

Позиция правительства Латвии состоит в том, что повышение планки минимального дохода приведёт к демотивации для людей искать работу.

Янсонс настаивает, что при определении размера пособия правительство Латвии не опиралось ни на одну методику, так как даже предварительные подсчёты указывают, что на ежемесячные расходы на питание и проживание составляют около 300 евро.