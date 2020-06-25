Киев, , 16:46 — REGNUM Власти Украины нарабатывают стратегию «по деоккупации и реинтеграции» Крыма, заявил на брифинге 25 июня т.н. «постоянный представитель президента Украины в АР Крым» Антон Кориневич.

Чиновник заявил, что его ведомство «реанимировало работу в этом направлении».

«Наша позиция однозначна — государство должно иметь такую стратегию», — сказал Кориневич. Также он заявил, что одним из шагов такой стратегии является принятие закона о коренных народах Украины:

«Чтобы закрепить это понятие на уровне государства… и продемонстрировать, что в Украине есть три коренных народа, которые имеют отношение к Крымскому полуострову: крымские татары, караимы и крымчаки», — подчеркнул чиновник.

По его информации, 8 июля будут слушания по этому вопросу в комитете Верховной рады Украины по правам человека и «деоккупации» — в результате «может быть какой-то положительный прогресс».

ИА REGNUM напоминает, что 12 июня президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном высказался за «возвращение вопроса о временно оккупированном Россией Крыме на повестку дня».

Ранее в этом году президент заявил, что возвращение Крыма— «бесспорная часть украинской национальной идеи».