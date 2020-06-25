Скопье, , 19:16 — REGNUM 24 июня в Северной Македонии началась предвыборная кампания. Она будет продолжаться 20 дней и закончится в 12 июля в 24:00. С 13 по 15 июля в стране будут проходить парламентские выборы, в результате которых будет избран премьер-министр страны.

В связи с пандемией COVID-19, кампания будет проходить в соответствии со Специально разработанным протоколом. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в выборах примут участие 15 коалиций и политических партий, большинство из которых уже вступили в предвыборную гонку.

Голосование будет проходить в несколько этапов: лица, больные COVID-19, а также лица, находящиеся на самоизоляции, будут голосовать 13 июля. 14 июля будут голосовать лица, страдающие от хронических болезней, заключенные и лица, находящиеся в местах предварительного заключения — все эти категории наиболее подвержены риску заражения.

Все остальные категории населения будут иметь возможность принять участие в голосовании 15 июля. Голосование будет проходить с 7:00 до 21:00.

Это вторые общенародные выборы за период пандемии в мире после выборов в Сербии.

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