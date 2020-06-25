Москва, , 16:42 — REGNUM Разорвав ядерную сделку с Ираном, США пренебрегли интересами Европейского союза и России, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания США изолировать РФ и Китай в Совбезе ООН, если Москва и Пекин откажутся поддержать оружейное эмбарго против Ирана.

«Россия и Китай не выступают против оружейного эмбарго, — сказал Мухин. — Они выступают против безответственного поведения США, которые отменили в одностороннем порядке ядерную сделку и тем самым создали на территории Евразии очень серьёзный прецедент и очень серьёзную разбалансировку ситуации. Эта сделка заключалась не только между США и Ираном. Она многосторонняя. В ней участвовала и Россия, и Европейский союз, интересами которых США пренебрегли».

Именно это, как подчеркнул Мухин, вызвало стойкое неприятие того, что творят США на Ближнем Востоке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук и американский постоянный представитель при ООН Келли Крафт призвали членов Совета Безопасности организации продлить оружейное эмбарго против Ирана.

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