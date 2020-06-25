Москва, , 16:40 — REGNUM Заявления представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о том, что якобы поправки в Конституцию РФ нарушают международные обязательства России не соответствуют истине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Я бы сказал, что это своеобразная форма очередного вмешательства в наши дела, особенно в ход начавшегося уже голосования по изменениям Основного закона», — заявил Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что депутаты продолжают объяснять европейским партнерам: поправки в 79 статью ни в коей мере не отменяют международные обязательства РФ, Россия выполняла их и будет выполнять.

«Речь идет об установлении приоритета Конституции, что в полной мере соответствует зарубежному опыту. Гораздо более жесткий примат национального законодательства над международным, к примеру, существуют в таких странах Европы, как Великобритания и Германия, не говоря уже о США», — указал он.

Слуцкий призвал всех граждан РФ прийти на избирательные участки или дистанционно электронным способом принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.