Тбилиси, , 16:38 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан опять зафиксировала дипломатически двоякую позицию по отношению к соглашению от 8 марта, одним из фасилитаторов которого выступала и она, и еще раз подчеркнула необходимость выполнения обеих частей этого соглашения.

Своим заявлением она не заняла ни сторону правящей партии, ни сторону оппозиции, но подчеркнула, что и конституционные поправки должны быть приняты с многопартийной поддержкой и все признаки политизации правосудия должны быть устранены.

Таким образом, оппозиция в очередной раз получила повод для ссылки на слова иностранного дипломата и продолжения настоятельного требования освобождения своего соратника Георгия Руруа.

«Мы очень четко сказали, что посредники не хотят делать комментарии по деталям соглашения. Соглашения от 8 марта достигли политические партии Грузии, и реальный успех состоит именно в том, что партии встретились, сумели пойти на серьезный компромисс и достигли соглашения. Сейчас мы желаем, чтобы были выполнены обе части соглашения. Недавно состоялись два голосования по той части соглашения, которая касалась избирательной системы для грядущих выборов. А также должно быть выполнено совместное заявление о предотвращении политического вмешательства в судебные процессы и селекционного правового преследования. Позиция США состоит в том, что действительным достижением Грузии будет принятие конституционных изменений с полной, многопартийной поддержкой. Тем самым проявятся реальные усилия к прогрессу демократических процессов и будут созданы условия для справедливых выборов нынешней осенью. Но мы понимаем, что некоторым оппозиционным партиям нужны дополнительные шаги для того, чтобы была выполнена часть совместного заявления от 8 марта. Надеемся, что это случится и соглашение будет выполнено — будут приняты конституционные изменения и проведена избирательная реформа, которая сейчас стоит перед парламентом и охватывает часть рекомендаций БДИПЧ о том, как можно провести в Грузии в октябре справедливые и свободные выборы», — заявила Дегнан.

Она отметила, что со стороны оппозиции видит стремление выполнить свою часть соглашения, а со стороны правящей партии также видит стремление выполнить свою часть этого соглашения.

«У этого соглашения две части. США желают, чтобы парламент принял конституционные изменения в полном составе и чтобы было выполнено соглашение от 8 марта», — заключила Дегнан.

Как известно, оппозиция, которая подписала это соглашение, требует освобождения своего соратника — соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Депутаты от «Европейской Грузии», несмотря на нахождение Руруа в тюрьме все же приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию в первом чтении, но от участия в дальнейшем рассмотрении законопроекта отказались до тех пор, пока Руруа не будет выпущен на свободу. «Национальное движение» же своему требованию не изменяет и по-прежнему бойкотирует рассмотрение конституционного законопроекта. Сам Руруа из тюрьмы опубликовал обращение к соратникам и призвал их к участию в парламентском процессе, отметив, что его вопрос в данном случае является второсортным. Тем не менее, оппозиция отступать не намерена, а иностранные дипломаты и политики, судя по заявлению посла США, прямо или косвенно требование оппозиции поддерживают.

Правительство Грузии освобождать из заключения Георгия Руруа, который обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия пока не собирается. На очередном судебном процессе 25 июня он опять был оставлен в заключении.