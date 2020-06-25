Газа, Палестина, , 16:37 — REGNUM Аннексия палестинских территорий Израилем — это объявление войны народу Палестины, сообщили 25 июня в движении ХАМАС, передаёт «Аль-Акса».

Соответствующее заявление сделал Абу Обайда, представитель организации. Он отметил, что Израиль пожалеет о содеянном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль планирует начать аннексию палестинских земель — Иорданской долины и части Западного берега Иордана — с 1 июля 2020 г.

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