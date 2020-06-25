Симферополь, , 16:23 — REGNUM Реакция украинских властей на парад Победы в Крыму была ожидаемой. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«С одной стороны, это, конечно, рефлекс, как у собачек Павлова: аналогичными нотами Киев реагирует и на визиты нашего президента на полуостров, и на другие значимые для крымчан события. С другой стороны, отношение украинской власти к Великой Отечественной войне хорошо известно, и ждать иной реакции от поклонников Бандеры не приходится», — написал Аксёнов.

Он обратил внимание на то, что украинские власти никак не отреагировали на оскорбление чувств ветеранов войны после вывешивания ЛГБТ-символики на монументе «Родина-мать» в Киеве.