Москва, 25 июня 2020, 16:21 — REGNUM После перового июля комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета направит «для правовой оценки в компетентные органы» собранные факты попыток вмешательства в голосование по поправкам к Конституции.
Об этом заявил глава соответствующей комиссии Андрей Климов.
По его словам, политику противоправного вмешательства в «суверенный конституционный процесс» с середины января проводят страны Запада «при лидирующей роли Вашингтона».
По словам сенатора, это делается для того, чтобы остановить укрепление суверенитета России и ее национальной безопасности.
Факты иностранного вмешательства соберет и проанализирует мониторинговая группа. После 1 июля она представит результаты своей работы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса.
Граждане могут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.