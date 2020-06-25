Москва, , 16:21 — REGNUM После перового июля комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета направит «для правовой оценки в компетентные органы» собранные факты попыток вмешательства в голосование по поправкам к Конституции.

Об этом заявил глава соответствующей комиссии Андрей Климов.

По его словам, политику противоправного вмешательства в «суверенный конституционный процесс» с середины января проводят страны Запада «при лидирующей роли Вашингтона».

«Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами».

По словам сенатора, это делается для того, чтобы остановить укрепление суверенитета России и ее национальной безопасности.

«Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции», — добавил Андрей Климов.

Факты иностранного вмешательства соберет и проанализирует мониторинговая группа. После 1 июля она представит результаты своей работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса.

Граждане могут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.