Челябинск, , 16:19 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вступил в «Единую Россию». О своём решении он публично объявил 24 июня на региональной конференции ЕР.

Он отметил, ч что перед выборами в Заксобрание ему важно взять ответственность за то, чтобы сформировался обновлённый состав парламента, и перезагрузить работу «Единой России» на Южном Урале.

«Поэтому, я принял решение вступить в партию «Единая Россия». Так что идём на выборы вместе, одной командой», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области выбирать депутатов Заксобрания будут 13 сентября. Выдвижение уже началось.