Новосибирск, , 16:18 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 25 июня, проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Глава региона посетил избирательный участок №2001.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проголосовал по поправкам в Конституцию РФ Правительство Новосибирской области

Травников подчеркнул, что поправки, которые сформированы в результате глубокой, подробной работы, сбора предложений со всей страны, окажут положительное влияние на жизнь не только сегодняшних жителей области, Российской Федерации, но и будущих поколений.

«В единый день голосования 13 сентября нам предстоит избирать почти пять тысяч депутатов самых разных уровней: от поселкового и городского до депутатов Заксобрания. Но я считаю, что сегодняшнее голосование — по поправкам в Конституцию — на порядок важнее, — подчеркнул Андрей Травников. — Потому что депутат может поменяться, он может изменить отношение к своим избирателям. А те решения, которые мы примем, будут зафиксированы в основном законе нашей страны и обязательны к исполнению не только текущим поколением представителей власти, но и последующими поколениями. Думаю, что на десятилетия».

Он отметил, что поправки направлены на защиту как общегосударственных интересов, так и интересов каждого жителя Российской Федерации.

Также глава области принял участие в опросе по определению приоритетов распределения «Народного бюджета» и в сборе подписей по вопросу присвоения Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести».