Владикавказ, , 16:18 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в первый день открытия избирательных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 июня в пресс-службе главы и правительства республики.

Битаров отдал свой голос на избирательном участке №295. Отмечается, что, прибыв на место, он проверил соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности и требований Роспотребнадзора.

Комментируя свою позицию, руководитель региона отметил, что Конституция — это «живой» документ, приближенный к реалиям времени, поэтому внесение в нее изменений, по его словам, является естественным процессом.

«Считаю, что наша республика должна поддержать инициативу главы государства Владимира Путина и те поправки, которые вынесены на рассмотрение гражданам страны, так как нацелены они, прежде всего, на улучшение социально-экономической ситуации в России, во благо каждого гражданина и, конечно, на укрепление власти, что, считаю, очень необходимым и своевременным», — приводятся в сообщении слова Битарова.

По данным пресс-службы, в Северной Осетии с сегодняшнего дня работают 322 постоянных избирательных участка, еще 25 образованы в местах временного пребывания. Во всех пунктах голосования, как отмечается, проводят периодическую дезинфекцию поверхностей и соблюдают другие меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. В подготовке и проведении голосования задействованы 3,6 тыс. членов избирательных комиссий.