Курск, , 16:12 — REGNUM В Курской области с 25 июня приступили к работе 35 территориальных и 1131 участковая комиссия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома, все комиссии обеспечили средствами индивидуальной защиты для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В комплекты для УИК входят одноразовые маски, перчатки, средства дезинфекции, защитные экраны для лица, специальные халаты, термометры для бесконтактного температурного контроля. Участники голосования получат индивидуальные ручки, одноразовые маски и перчатки.

В помещениях 193 участков в областном цент ре установлены камеры, 110 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. Голосование проходит ежедневно с 8:00 до 20:00, после этого бюллетени из переносных или стационарных ящиков для голосования помещаются в опечатываемые сейф-пакеты. Подсчет голосов начнётся после 20:00 1 июля.